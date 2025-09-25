Pedro Sánchez a CNN: "Netanyahu está haciendo Oriente Medio y una Europa más inestables"

Entrevistado por la conocida periodista Christiane Amanpour, Sánchez afirmó que desea "el mejor futuro para Israel", pero señaló que Netanyahu camina en la dirección contraria porque "está sembrando las semillas del potencial terrorismo en el futuro (algo que) no es aceptable para la región, para la sociedad y para nosotros".

Sánchez indicó que España pertenece al espacio mediterráneo, donde ahora cabe "prever para las próximas décadas un Oriente Medio más inestable, algo que afecta geopolíticamente a España y al flanco sur de Europa".

El presidente abundó en la idea de que "el mayor error que el Gobierno de Israel está cometiendo es cómo combatir el terrorismo" porque esa lucha debe hacerse "dentro de un marco legal y esto no está sucediendo en el caso de Israel", que practica "únicamente el bombardeo sin ningún tipo de diálogo político con los moderados de la sociedad palestina, que existen".

Para Sánchez, la guerra de Gaza no es una lucha contra el terrorismo -como proclama Israel- porque "hay una dimensión política: ¿cómo marginalizar el apoyo que Hamás tiene dentro de la sociedad palestina?", se preguntó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy