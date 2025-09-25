Perú adjudica cuatro proyectos eléctricos por 214 millones de dólares a brasileña Alupar

La adjudicación se hizo mediante un proceso encargado a la oficina estatal Proinversión y estas obras corresponden al grupo 3 del Plan de Transmisión 2023-2032 con el fin de fortalecer el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

El director general de Electricidad del ministerio, Joel Solís, destacó que la ejecución de estos proyectos de transmisión incrementará la capacidad de transporte de electricidad en el país y contribuirán a la confiabilidad y robustecimiento del sistema.

Los proyectos adjudicados a Alupar son la nueva Subestación Palca 220 kilovoltios (kV), LT 220 kV Palca -La Pascana, ampliaciones y Subestaciones asociadas (Arequipa).

Asimismo, el Enlace 220 kV Planicie – Industriales, ampliación a tercer circuito (Lima), y el Enlace 138 kV Abancay Nueva – Andahuaylas, ampliaciones y subestaciones asociadas (Apurímac).

Además, el Enlace 138 kV Derivación San Rafael - Ananea, ampliaciones y subestaciones asociadas (Puno).

El ministerio remarcó, en una nota de prensa, que estas inversiones contribuirán a que "el Perú evite los problemas de suministro eléctrico que enfrentan otros países de la región", lo que asegura bienestar para la población y estabilidad para el desarrollo industrial.

Solís agregó que el ministerio espera que "la puesta en operación comercial de las instalaciones se cumpla dentro de los plazos establecidos, de modo que los beneficios de contar con un sistema eléctrico confiable y seguro se reflejen en la calidad de vida de la ciudadanía y en el crecimiento económico de las regiones" involucradas.

La concesión de los cuatro proyectos tiene una vigencia de 30 años, que incluye las etapas de construcción, operación y mantenimiento.