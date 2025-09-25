Peruano detenido en Paraguay puede ser expulsado si su país retira pedido de extradición

Erick Luis Moreno Hernández, de 34 años y nacionalidad peruana, fue detenido el miércoles durante un allanamiento a una vivienda en la ciudad de San Lorenzo (centro), en atención a una "orden de captura internacional" y a una "notificación roja, con fines de extradición", por los presuntos delitos de secuestro, extorsión, homicidio, robo agravado, informó la Policía paraguaya en un comunicado.

El sujeto es requerido por Perú, México, Brasil y Estados Unidos, detalló la institución.

En la captura participaron agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Asunción y del departamento paraguayo de Amambay (norte), de la Interpol y de la Unidad de Investigación Sensible (SIU), que trabaja en coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, añadió la nota.

En declaraciones a la radio ABC Cardinal, el jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía, Luis López, refirió que en el caso de Moreno procedería una posible expulsión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Está en carácter ilegal, aparte de que es un delincuente muy importante, podría proceder la expulsión de esta persona, una expulsión administrativa, ya que él no cuenta con ningún hecho punible cometido en Paraguay", afirmó el jefe policial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

López aclaró que para que pueda concretarse una expulsión, "Perú tiene que renunciar a la extradición".

Además, explicó que Moreno, por cuya captura se ofrecía una recompensa en Perú, logró escapar en marzo pasado luego de supuestamente haber recibido una "llamada telefónica internacional" de alerta antes de un allanamiento en la ciudad paraguaya de Luque (centro).

Desde entonces, sostuvo el portavoz policial, el ahora detenido estuvo en paradero desconocido, hasta que -agregó- fue ubicado a mediados de este año en Brasil, donde también logró evadirse de un operativo en la ciudad de Sao Paulo.

El ministro peruano de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, declaró este miércoles que el Ejecutivo ha aprobado el pedido de extradición a Paraguay y que ahora corresponde solicitar la entrega de Moreno.

También indicó que puede existir la posibilidad de que el Gobierno de Paraguay "resuelva expulsarlo".

En agosto pasado, el Gobierno peruano había aprobado ampliar su pedido el extradición de Moreno al acusarlo de robo agravado, tras haber presentado una solicitud por los presuntos delitos de secuestro, organización criminal y extorsión agravada.