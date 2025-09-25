PIB de EE.UU. creció 0,9 % en el segundo trimestre de 2025, una décima más de lo estimado

La revisión publicada este jueves por el Buró de Análisis Económico (BEA) muestra un avance de la economía estadounidense en el segundo trimestre que contrasta con la contracción anualizada del 0,6 % registrada entre enero y marzo, revisada al alza en una décima.

El ritmo anualizado se refiere a una proyección de lo que crecería la economía en el año, según los datos del trimestre.

Este mejor desempeño se debió sobre todo a una disminución en las importaciones, que cayeron casi un 30 % a ritmo anualizado y a un aumento del consumo privado.

En estos datos revisados destaca el aumento en el consumo, componente clave de la economía estadounidense que avanzó un 2,5 % con respecto al año anterior, lo que supone una corrección al alza de nueve décimas con respecto al estimado publicado en agosto.

Mientras, el gasto público se contrajo el 0,1 %, un cambio de una décima con respecto al 0,2 reportado el mes anterior. En la primera estimación de julio, la BEA informó de un crecimiento del 0,4 % en este sector.

Esta revisión mantuvo estable los índices de inversión, que retrocedieron en el segundo trimestre el 13,8 % anualizado y que tras el reporte de agosto cayeron en casi dos puntos porcentuales con respecto al primer dato.

También se ajustó ligeramente el dato de las importaciones, que en el segundo trimestre cayeron un 29,3 % anualizado, en lugar del 29,8 y 30,3 % estimados inicialmente.

La caída de las exportaciones estadounidenses en el segundo trimestre, periodo marcado por las primeras turbulencias de la guerra comercial arancelaria desatada por la Administración Trump, también se ajustó cinco décimas al alza, hasta quedar en un retroceso anualizado del 1,8 %.