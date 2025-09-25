Plan celebra la prohibición del matrimonio infantil en Bolivia y aboga por cambio cultural

En un comunicado, Plan señaló que la nueva Ley No. 1639, promulgada por el presidente boliviano, Luis Arce, que elimina el matrimonio infantil y las uniones tempranas sin excepciones ha entrado en vigor desde este 25 de septiembre.

"Este cambio es un gran paso adelante para las niñas y adolescentes en Bolivia. Al eliminar los vacíos legales, deja en claro que ninguna niña debe casarse o estar obligada a vivir con una pareja antes de cumplir los 18 años. Se trata de proteger su salud y bienestar, y abrirles más oportunidades para que aprendan, crezcan y construyan el futuro que desean", dijo directora regional de Plan International para América Latina y el Caribe, Carmen Elena Alemán.

Esta nueva ley es un avance fundamental, pero queda mucho por hacer para prevenir las uniones informales tempranas y transformar los patrones socioculturales que las provocan y normalizan, señala la ONG.

"Las leyes por sí solas no terminarán con el matrimonio infantil o las uniones tempranas. Bolivia necesita programas que cambien las normas sociales y de género perjudiciales, al mismo tiempo que invierten en educación y se aseguran de que las niñas puedan acceder a la atención médica, la justicia y oportunidades reales para su futuro", afirma Alemán.

Y, agrega, no hay que olvidarse "de las niñas y adolescentes que ya están casadas o viven con una pareja. Necesitan apoyo para reclamar sus derechos, obtener los servicios que merecen y salir adelante libres de violencia y dificultades".

Según un estudio realizado por Plan International y el Fondo de Población de las Naciones Unidas o UNFPA en 2020, el 22 % de las adolescentes bolivianas de 15 a 19 años se habían casado o estado en una unión temprana y forzada al menos una vez, a menudo en contextos de violencia sexual y embarazos.

La Defensoría del Pueblo boliviana registró más de 4.800 matrimonios y uniones tempranas de adolescentes de 16 y 17 años entre 2014 y 2024, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema, destaca Plan.

"Con el cambio de ley de Bolivia, América Latina y el Caribe dan la bienvenida a otro país que establece los 18 años como la edad mínima legal para contraer matrimonio, uniéndose a naciones como Chile, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana", destaca la ONG global.