Presidente de Bolivia promulga ley que prohíbe matrimonios y uniones de menores de 18 años

Arce informó desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que la 'Ley Modificatoria a la Ley N°603 del Código de las Familias y del Proceso Familiar' fue remitida al Órgano Ejecutivo desde la Asamblea Legislativa Plurinacional y que fue firmada "inmediatamente" por el vicepresidente y actual presidente en ejercicio, David Choquehuanca.

A través de una publicación en la red social X el mandatario indicó que "la norma establece modificaciones a la Ley N° 603 en el que, entre otros, se establece que el matrimonio, o la unión libre entre personas menores a la edad requerida, es nulo de pleno derecho y no puede convalidarse bajo ninguna circunstancia".

En una sesión realizada el 18 de septiembre, la Cámara baja de Bolivia aprobó el proyecto de 'Ley modificatoria a la Ley N° 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar', para prohibir el matrimonio y la unión libre de menores de edad en Bolivia.

La Ley 603 avalaba hasta ahora los matrimonios a partir de los 16 años siempre que exista el consentimiento de quienes ejercen la "autoridad parental".

La promotora de la norma, la senadora Virginia Velasco, del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), se declaró "muy contenta" al momento de su aprobación y agradeció a sus colegas parlamentarios por dar luz verde al proyecto que supone "un paso muy importante para el país".

El proyecto de ley se basó en las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) para que Bolivia eleve la edad mínima para el matrimonio sin excepciones.

Velasco sostuvo que la ley es "un paso tan importante para proteger" a "ese tesoro más grande que son los niños, niñas y adolescentes".

En 2024, la Defensoría del Pueblo reveló en un informe que, desde 2014 hasta esa fecha, el Estado boliviano registraba 4.804 matrimonios de adolescentes de 16 a 17 años.

Por su parte, el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) indicó que entre 2020 y 2023 hubo 8.855 embarazos de menores de 15 años y 139.021 de adolescentes de 15 a 19 años en Bolivia.

En 2024, en los hospitales bolivianos se atendió a 53.290 adolescentes de 15 a 19 años y a 6.161 niñas de 10 a 14 años en consultas de ginecología y obstetricia.

Además, que en 2024 hubo 2.498 partos de niñas de 10 a 14 años y 240 de menores de 10 años y también ha alertado de que las menores de 16 años tienen un riesgo cuatro veces mayor de morir por causas maternas que las mujeres mayores de 20 años.

Con la promulgación de la ley contra el matrimonio infantil las organizaciones sociales que promovieron el proyecto esperan que los números de embarazos infantiles y adolescentes se reduzcan significativamente.