Provincia de Ecuador fronteriza con Colombia sufre escasez de combustible por paro

La escasez también se registró en la vecina provincia de Imbabura, la más afectada hasta el momento por las protestas indígenas, lo que provocó que algunas estaciones de servicio tuvieran que suspender sus operaciones por falta de combustible, según la misma fuente.

Además, el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlos Loffredo, informó este jueves del desmantelamiento de un centro clandestino de combustible y el decomiso de 6.000 galones (22.700 litros) de diésel en la provincia amazónica de Sucumbíos. La actividad ilícita generaba de beneficio en torno a 144.000 dólares al mes.

Fue precisamente el anuncio del presidente, Daniel Noboa, de la eliminación del subsidio al diésel lo que provocó que la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) convocase un paro nacional indefinido, debido al aumento del costo del carburante, de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

En estos cuatro días de paro, Imbabura se consagró como el epicentro de las protestas. El pasado lunes, en la ciudad de Otavalo, un millar de manifestantes atacó un destacamento policial, dañó su infraestructura y quemó vehículos policiales y particulares.

El martes se produjeron severos cortes en la carretera que provocó que la Policía recurriese al gas lacrimógeno para disolver las concentraciones.

Por último, este jueves se registró una protesta en Ibarra, la capital de la provincia, para rechazar las detenciones en los actos del lunes, que el Gobierno de Ecuador catalogó de "terroristas".

Hasta la fecha, y según datos del Ministerio del Interior, 85 personas han sido detenidas en el marco de las manifestaciones acontecidas en el país desde este lunes, a las que el presidente Noboa se refirió como "actos terroristas disfrazados de protesta social".

Además, y en relación a los incidentes registrados en Imbabura, donde hubo quema de vehículos en una comisaria y agresiones a dos policías, un juez admitió el pedido de la Fiscalía este miércoles y ordenó el ingreso en prisión preventiva de 12 de los 13 imputados por terrorismo.

Por el momento, se desconoce cuándo finalizarán las marchas y protestas, lideradas por el movimiento indígena del país andino.

El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).