Puerto Rico apuesta por ser "un centro de conectividad aérea en el Caribe"

González y la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel, dieron la bienvenida oficial a altos ejecutivos de Contour Airlines y pasajeros provenientes de Dominica en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

La gobernadora indicó que estiman que esta nueva ruta entre Dominica y San Juan, anunciada hace unas semanas, tenga un aporte de más de 1,1 millones de dólares durante este semestre.

Mientras, la ruta de temporada invernal de Contour Airlines entre San Juan y San Martín, comenzará el 14 de noviembre.

"Nuestra misión es continuar facilitando el acceso aéreo para fortalecer nuestra economía, impulsar el turismo y generar mayores oportunidades para nuestra gente", señaló la gobernadora.

Estuvieron presentes en este evento el presidente de Contour Airlines, Ben Munson; la vicepresidente de Contour Airlines, Kelly Ginn; la ejecutiva de mercadeo de Discover Dominica Authority, Lise Cuffy; y el CEO de Discover Puerto Rico, Jorge Pérez, entre otros.

La directora ejecutiva de la CTPR explicó que la nueva ruta de Contour Airlines, con cuatro vuelos semanales entre Dominica y Puerto Rico, añadirá 6.240 asientos al inventario existente.

"Esta expansión facilita el flujo de visitantes hacia la isla, impulsando el turismo en la región caribeña y generando un impacto económico directo en el comercio local, hotelería, transporte, y servicios", indicó.

"Además, cada nueva ruta nos acerca a nuestra meta de posicionar a Puerto Rico como un hub estratégico del Caribe, fomentando la conectividad regional", agregó.

Por su parte, el presidente de Contour Airlines afirmó que "esta nueva conexión hace aún más fácil viajar entre Puerto Rico y Dominica".

"Comenzando desde hoy, los residentes de Dominica tendrán acceso directo para viajes de placer y negocios a San Juan, al tiempo que los puertorriqueños tendrán la oportunidad de experimentar las bellezas de Dominica", subrayó.

Una de las principales metas de la CTPR en lo que respecta al sector aéreo es recuperar y aumentar de manera significativa la conectividad entre destinos caribeños, con el propósito de viabilizar la planificación de viajes multidestino.

Entre los avances logrados durante los pasados meses se encuentran la llegada de vuelos de la dominicana Arajet desde Punta Cana y Santo Domingo, dos rutas de Frontier provenientes desde Antigua y Puerto Plata (temporada de verano), y la firma de un acuerdo de colaboración con la República Dominicana, entre otros.