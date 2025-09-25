Rheinmetall construirá una fábrica de munición en Letonia

Rheinmetall informó este jueves en un comunicado de que ha firmado en Hamburgo, al norte de Alemania, un memorando de entendimiento sobre la construcción de una fábrica de municiones de 155 mm.

Esta fábrica mejorará notablemente la seguridad del suministro de munición en el Báltico y en el Norte de Europa, dijo la primera ministra de Letonia, Evika Silina, al firmar el acuerdo en Alemania.

La nueva fábrica será una sociedad de riesgo compartido en la que Rheinmetall Waffe Munition tendrá una participación del 51 % y la letona State Defence Corporation, del 49 %.

La construcción de la fábrica comenzará en primavera de 2026 y la producción un año más tarde.

En la fábrica en Letonia, que tendrá una capacidad de producción anual de varias decenas de miles de proyectiles de artillería, se invertirán 275 millones de euros con los que se crearán 150 empleos.

Rheinmetall llegó a un acuerdo similar el año pasado con Lituania y dentro de pocas semanas comenzará la construcción de una fábrica en Baisogala, en el centro del país.