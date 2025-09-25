Rusia aprieta más las tuercas y facilita procesamiento penal a agentes extranjeros

Hasta el momento las personas que violaban la ley de agentes extranjeros solo afrontaban causas penales tras ser sancionadas por dos expedientes administrativos.

La enmienda aprobada hoy por la Cámara Baja del Parlamento ruso abre la posibilidad de incoar una causa penal tras la primera falta administrativa.

"Al endurecer la responsabilidad penal para los agentes extranjeros, protegemos los derechos de nuestros ciudadanos y garantizamos la seguridad del Estado", afirmó el presidente de la Duma rusa, Viacheslav Volodin.

Según el Ministerio de Justicia ruso, más del 40 % de las personas declaradas agentes extranjeros no cumplen las normas y las restricciones establecidas para estos ciudadanos, por lo que es "necesario revisar el grado de responsabilidad que enfrentarán los agentes extranjeros por eludir el cumplimiento de sus obligaciones".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La ley sobre agentes extranjeros, inicialmente aprobada en 2012, se ha recrudecido en los últimos doce años con imposiciones como el registro de este estatus o la obligación de incluir información sobre esta condición en todas las publicaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, les prohíbe participar en elecciones y en las compras estatales, recibir ayudas estatales o incluso firmar contratos con las Fuerzas Armadas.

En la actualidad el Ministerio de Justicia ha incluido en la lista de agentes extranjeros a más 200 personas físicas y más de medio centenar de organizaciones.