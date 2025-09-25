Rusia declara extremista al nuevo director de la organización de Alexéi Navalni

Vladislav Romantsov, quien dirige FBK desde el pasado 1 de septiembre, fue incluido hoy en el listado de Rosfinmonitoring, la agencia estatal de control financiero.

Previamente no se había comunicado ninguna causa penal contra este ciudadano ruso de 30 años que reside fuera del país.

Romantsov dirigía en el pasado el departamento de informática de la organización de Navalni, fallecido en una prisión en el ártico ruso el 16 de febrero de 2024.

El anterior director del FBK, Iván Zhdanov, fue destituido de su cargo tras ocho años al frente de la organización.

La semana pasada, la viuda de Navalni, Yulia Navalnaya, denunció públicamente que su marido fue asesinado por el Kremlin, después de lograr que laboratorios independientes analizaran material biológico del fallecido.

"Nos las arreglamos para transferir el material biológico de Navalni al extranjero (...) Laboratorios de al menos dos países examinaron estas muestras y llegaron a la misma conclusión: Alexéi fue asesinado. En concreto, fue envenenado", comunicó en un vídeo difundido a través de sus redes sociales.

Desde su muerte las autoridades rusas han intentado borrar todo recuerdo del único opositor que ha logrado tambalear los cimientos del Kremlin con sus denuncias de corrupción en la administración pública y las manifestaciones más multitudinarias desde la caída de la URSS.

Rusia declaró FBK como organización extremista en 2021.