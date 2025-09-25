Rusia derriba 55 drones ucranianos sobre su territorio, Crimea y los mares Negro y de Azov

"Desde las 23:00 hasta 07:00 hora de Moscú (GMT+3), los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 45 drones de ala fija sobre la región de Rostov, el territorio de Krasnodar, la República de Crimea y las aguas de los mares Negro y de Azov", se afirma en el parte castrense.
En total, durante la pasada noche fueron abatidos 55 drones ucranianos, añadió Defensa sin precisar el número de aparatos destruidos en las regiones atacadas.
La víspera, el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, destacó que últimamente la magnitud del empleo de drones se ha incrementado de manera considerable en los frentes de batalla.
"En la zona del frente son utilizados hasta en un 80 % de las misiones de combate", aseveró Beloúsov en una reunión dedicada al desarrollo de los sistemas de drones y perfeccionamiento de su pilotaje.
