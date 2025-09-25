Rusia derriba 55 drones ucranianos sobre su territorio, Crimea y los mares Negro y de Azov

Moscú, 25 sep (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche y esta mañana 55 drones de ala fija ucranianos sobre el territorio del país, la anexionada Crimea y las aguas de los mares Negro y de Azov, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.