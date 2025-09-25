Siete detenidos con armas de guerra en una operación de vigilancia costera en Portugal

En un comunicado, la GNR apuntó que los arrestados son todos hombres con edades comprendidas entre los 19 y 48 años.

La operación ocurrió de madrugada, cuando las autoridades detectaron una embarcación de alta velocidad desplazándose lentamente hacia la costa de manera sospechosa.

Al mismo tiempo, identificaron tres vehículos que se dirigían a la playa, presumíblemente para desembarcar mercancía o personas, dijo la GNR, que procedió a intervenir y a realizar los arrestos.

Durante estas diligencias, los guardacostas se incautaron de cuatro armas de fuego de calibre de guerra, que son fusiles automáticos de los tipos AK-47, M4, CETME-L y otros adaptados de los modelos AR-15/M4.

También decomisaron dos cargadores con 48 cartuchos para AK-47, otros dos con 58 cartuchos para fusil M4 y vehículos.