Siete monjes budistas muertos y seis heridos en un accidente de teleférico en Sri Lanka

El accidente tuvo lugar en Na Uyana Aranya Senasanaya, un monasterio que atrae a numerosos practicantes y monjes y que se encuentra en la zona Melsiripura, en la provincia noroccidental de Sri Lanka.

Los monjes viajaban en una pequeña cabina improvisada que funcionaba con un cable para llegar a las unidades de meditación situadas en una montaña dentro del recinto del monasterio.

Un portavoz de la policía informó a EFE que las investigaciones iniciales han revelado que el cable del teleférico se rompió, provocando el accidente.

"Viajaban 13 monjes en el teleférico. Cuando se rompió el cable, dos monjes lograron saltar del carro, mientras que los demás fueron lanzados fuera del mismo”, informó el policía, añadiendo que tres de los monjes se encuentran en estado crítico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La policía ha iniciado una investigación sobre el incidente y se esperan más detalles sobre los afectados", subrayó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los fallecidos se encontraban tres monjes de la India, Rusia y Rumanía. Los monjes fallecidos tenían entre 27 y 47 años.