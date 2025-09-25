Mundo

Siete monjes budistas muertos y seis heridos en un accidente de teleférico en Sri Lanka

Colombo, 25 sep (EFE).- Siete monjes budistas murieron y otros seis resultaron heridos cuando el teleférico en el que viajaban se desplomó ayer por la noche, según informó este jueves la Policía de Sri Lanka a EFE.

Por EFE
25 de septiembre de 2025 - 08:30
El accidente tuvo lugar en Na Uyana Aranya Senasanaya, un monasterio que atrae a numerosos practicantes y monjes y que se encuentra en la zona Melsiripura, en la provincia noroccidental de Sri Lanka.

Los monjes viajaban en una pequeña cabina improvisada que funcionaba con un cable para llegar a las unidades de meditación situadas en una montaña dentro del recinto del monasterio.

Un portavoz de la policía informó a EFE que las investigaciones iniciales han revelado que el cable del teleférico se rompió, provocando el accidente.

"Viajaban 13 monjes en el teleférico. Cuando se rompió el cable, dos monjes lograron saltar del carro, mientras que los demás fueron lanzados fuera del mismo”, informó el policía, añadiendo que tres de los monjes se encuentran en estado crítico.

"La policía ha iniciado una investigación sobre el incidente y se esperan más detalles sobre los afectados", subrayó.

Entre los fallecidos se encontraban tres monjes de la India, Rusia y Rumanía. Los monjes fallecidos tenían entre 27 y 47 años.

