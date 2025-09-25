The Cure, Doja Cat y Gorillaz encabezan el cartel del Primavera Sound de Barcelona en 2026

Además de estos primeras espadas, el festival contará con artistas aclamados internacionalmente como My Bloody Valentine, Skrillex, Peggy Gou, PinkPantheress, Mac DeMarco, Ethel Cain, Big Thief o Lola Young.

Dentro de la escena nacional española destacan figuras como Bad Gyal y Guitarricadelafuente.

La banda británica The Cure, uno de los principales referentes del rock alternativo, presentará tanto los temas de 'Songs of a Lost World', su último trabajo, como grandes himnos del género como 'Boys don't cry', 'Friday I'm in love' o 'Just like heaven'.

Otras dos formaciones británicas encabezan el cartel: por un lado, The xx llenará el festival con su synth pop; mientras que Gorillaz, el grupo virtual creado por Damon Albarn, mostrará 'The Mountain', un nuevo trabajo previsto para marzo de 2026.

Sus compatriotas Massive Attack, padres del trip-hop, y los irlandeses My Bloody Valentine, uno de los máximos exponentes del shoegaze, también participarán.

Y otros irlandeses, aunque del Ulster, Kneecap, con su vocalista Mo Chara al frente -acusado por la justicia inglesa de apoyar el terrorismo y que mañana viernes deberá comparecer por ello por tercera vez ante la Corte de Magistrados de Westminster- presentará sus dos discos del año pasado -'Fine art' y la banda sonora de la película homónima-, así como su reciente EP, que incluye las piezas 'Sayonara' y 'The recap'.

En un registro no tan político, la rapera californiana Doja Cat aterrizará en Barcelona con su gira 'Ma vie world tour' tras estrenar este viernes 'Vie', su sexto trabajo de estudio.

Por su parte, la también estadounidense Addison Rae, una de las personalidades más seguidas en TikTok, cantará las canciones de 'Addison', su álbum debut publicado este mismo verano; mientras que otra estrella de las redes, PinkPantheress, llegará con 'Fancy That'.

La DJ surcoreana Peggy Gou, todo un clásico en el festival barcelonés, regresa de nuevo al Primavera Sound, donde también se podrá ver a grandes nombres de la escena internacional como el DJ californiano Skrillex, el cantautor canadiense Mac DeMarco, la compositora Ethel Cain, los neoyorkinos Big Thief o la londinense Lola Young.

Como es costumbre, el cartel del Primavera Sound, uno de los encuentros más importantes del panorama europeo, reúne lo mejor del indie y la música electrónica, con un equilibrio justo entre novedades, artistas consolidados, grandes figuras internacionales y propuestas nacionales.