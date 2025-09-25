Toque de queda en región del Himalaya indio fronteriza con China tras protestas violentas

Según el magistrado del distrito de Leh, Romil Singh Dok, "el temor de perturbaciones a la paz y la tranquilidad públicas, el peligro para las vidas humanas y la posibilidad de problemas de ley y orden" condujeron a la toma de "medidas preventivas" en la zona.

Lejos de calmar la situación, la medida ha avivado las críticas de los líderes locales y el descontento se ha extendido por la región, con una huelga general que paralizó la vecina zona de Kargil en señal de solidaridad.

La Leh Apex Body (LAB), una de las coaliciones que lidera las protestas, condenó el "uso excesivo de la fuerza" y rechazó las acusaciones de conspiración. "No es un descontento fabricado", afirmó un portavoz en un comunicado, "es el estallido natural de años de frustración, promesas rotas y marginación sistemática".

Las protestas estallaron ayer cuando los ladajíes prendieron fuego a las oficinas del Bharatiya Janata Party (BJP), la formación del gobierno central. Según informaron a EFE fuentes policiales, cuatro personas murieron en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La principal demanda del movimiento es que Ladakh obtenga el estatus de estado federado, lo que le otorgaría un gobierno y una asamblea legislativa propios.

Desde agosto de 2019, Ladakh funciona como un "territorio de la unión", administrado directamente por el Gobierno central de Nueva Delhi, desde la eliminación en 2019 del artículo 370 de la Constitución india que garantizaba la semiautonomía de la que gozaba toda la región de Cachemira.

Con esa medida, el antiguo estado perdió su propia constitución y su bandera, y fue degradado y dividido en dos territorios administrados federalmente Jammu y Cachemira, y Ladakh.

Ladakh es el principal punto de fricción militar entre la India y China. Nueva Delhi mantiene a decenas de miles de soldados desplegados en la zona desde unos mortales enfrentamientos del valle de Galwan en 2020.