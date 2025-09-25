Trump celebra imputación contra el exdirector del FBI que investigó su campaña de 2016

Washington, 25 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este jueves que una corte federal de Washington haya imputado al exdirector del Buró Federal de Investigaciones James Comey, quien investigó los vínculos de Rusia con su campaña electoral de 2026.