Trump dice que el presidente Erdogan "sabe más que nadie sobre elecciones amañadas"

El republicano pronunció estas palabras al inicio de una reunión, mientras insistía en su falsa acusación de que las elecciones de 2020, en las que perdió frente a Joe Biden, fueron fraudulentas.
"Él sabe sobre elecciones amañadas mejor que nadie", añadió Trump con media sonrisa, señalando con el dedo a Erdogan, quien no respondió al comentario.
El mandatario estadounidense no ofreció más detalles sobre a qué se refería, aunque destacó que ambos han sido "amigos por mucho tiempo". Expresó su respeto hacia el líder turco, lo describió como "un tipo duro" y aseguró que hace "un trabajo increíble" en su país.
La oposición en Turquía expresa una creciente preocupación por la democracia en el país, especialmente tras la detención del alcalde de Estambul y principal líder opositor, el socialdemócrata Ekrem İmamoğlu, acusado de falsificar su título universitario, un caso que ha generado protestas en las calles.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Erdogan, presidente de Turquía desde 2014 y primer ministro entre 2003 y 2014, ha sido señalado por consolidar un estilo de Gobierno cada vez más autoritario.