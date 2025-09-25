Trump: "No voy a permitir que Israel anexione Cisjordania. Ya ha ha sido suficiente"

Washington, 25 sep (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que no va a permitir que Israel se anexione Cisjordania porque consideró que "ya ha sido suficiente" y afirmó que habló hoy por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.