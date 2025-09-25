Un buque militar español se prepara para partir en apoyo a la Flotilla de ayuda a Gaza

Fuentes de la Armada española informaron de ello a EFE y añadieron que se están llevando a cabo labores de alistamiento y aprovisionamiento, con el objetivo de que el 'Furor' pueda partir este mismo jueves a su misión.

Su dotación está compuesta por 52 personas (alrededor de 60 si se suma a los sanitarios) y tiene capacidad para participar en operaciones convencionales de vigilancia marítima, pero también en misiones humanitarias, de mantenimiento de la paz, antidrogas o control de la inmigración irregular.

El BAM P-46 Furor, un buque de la Armada incorporado en 2019, se encuentra en el muelle de la Curra del puerto de Cartagena, una localidad de Murcia.

El buque iba a participar en el ejercicio internacional de salvamento de submarinos CARTAGO 25 entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre, pero le relevará el buque Cartagena.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que España enviaría un buque militar para apoyar a la Global Sumud Flotilla en Nueva York, donde se encuentra por la celebración de la Asamblea General de la ONU.

Los integrantes de la flotilla "representan a 45 países", recordó Sánchez, y "van a trasladar alimentos a la población y a expresar la solidaridad de una amplia mayoría de naciones del mundo", abundó.

Según comentó el líder del Ejecutivo español, el buque se envía "para que (los integrantes) puedan ser rescatados en caso de que haya alguna dificultad (aunque) esperemos que eso no suceda", al tiempo que insistió en que los españoles presentes en esa flotilla "expresan la solidaridad de millones y millones de personas en el mundo".

La Global Sumud Flotilla, que el Gobierno de Israel vincula con el grupo islamista palestino Hamás, está integrada por decenas de barcos que zarparon desde costas de España, Túnez e Italia con el objetivo de romper el bloqueo de Gaza.

La comitiva de barcos navegó el miércoles "en alerta" hacia el enclave palestino tras denunciar "al menos 13 explosiones" durante la noche del martes en su travesía.