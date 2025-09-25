Un hospital de Bali niega venta de órganos al repatriar cadáver de australiano sin corazón

El inicio del suceso se remonta al pasado mayo, cuando el joven australiano B.Haddow, de 23 años, fue hallado muerto en la piscina de una villa de Bali. La Policía indonesia abrió entonces una investigación para esclarecer las causas de la muerte, sin que se haya producido ninguna detención.

El cuerpo de Haddow fue repatriado a Australia en junio, cuando su familia, al procederse con una segunda autopsia, descubrió que el cadáver había sido devuelto sin corazón, que llegó al país austral en agosto.

Este miércoles, el director del hospital Prof. Ngoerah de Bali a donde fue llevado el cuerpo del joven, I Made Darmajaya, aseguró que la autopsia siguió "el procedimiento habitual" y que el corazón se envió después a Australia porque tuvo que ser examinado más tiempo para responder a pruebas solicitadas por la Policía.

"Tras completar todos los exámenes, el corazón de Byron fue devuelto a Australia. La repatriación del corazón se llevó a cabo después de que el cuerpo regresara a su país", declaró el doctor en una rueda de prensa en el centro médico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Esto se debe a que el tiempo requerido para estos exámenes es más largo", dijo, y añadió:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En nombre del hospital Prof. Ngoerah, afirmo que los rumores sobre tráfico de órganos son falsos".

La madre de Haddow dijo en una reciente entrevista con ABC que sigue conmocionada tras descubrir que el cuerpo de su hijo fue repatriado sin su corazón, a pesar de que habían solicitado que llegara íntegro para el funeral.

El órgano llegó casi dos meses después, pero las pruebas de ADN aún no han confirmado que se trate del suyo.

"Cuando me enteré de que lo devolvieron sin su corazón, estaba mortificada, no sabía cómo procesarlo", lamentó la madre, y añadió que "era un chico sano, fuerte, un gran nadador. No hay manera de que se haya ahogado".

La desaparición del corazón levantó sospechas sobre un posible tráfico de órganos, mientras la familia de Haddow ha expresado su desconfianza hacia la investigación de las autoridades indonesias y sospecha que se pudo tratar de un crimen, señalando a tres australianos que estuvieron con el joven antes de morir.

Según documentos policiales en Indonesia a los que ha tenido acceso la cadena pública australiana ABC, las autoridades locales buscan interrogar al amigo del joven y dos mujeres que se encontraban en la villa el 26 de mayo, cuando fue hallado muerto, pero que salieron del país antes de ser cuestionados.

Bali es el principal destino turístico en el extranjero para los australianos, a donde en 2024 viajaron casi 1,7 millones de personas del país oceánico -lo que representa más de 26% del total de turistas extranjeros llegados a la isla-, según cifras oficiales.