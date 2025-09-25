Un juzgado de EEUU imputa al exdirector del FBI que investigó la campaña de Trump

Washington, 25 sep (EFE).- Un gran jurado federal imputó este jueves a James B. Comey, exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), quien investigó al presidente Donald Trump por los posibles vínculos de Rusia con su campaña de 2016.