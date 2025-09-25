Un sismo de magnitud 4,2 sacude la costa sur de Perú, sin reportes de daños

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) señaló que el movimiento telúrico se registró a las 5.58 horas (10.58 GMT), con epicentro a 58 kilómetros al sur oeste del distrito de Lomas, en el océano Pacífico.

La profundidad del sismo fue establecida a 28 kilómetros y su intensidad llegó a II en Lomas, una localidad ubicada en la provincia costera de Caraveli, a unos 540 kilómetros al sur de Lima.

El movimiento se produjo en la misma zona donde el martes se registró un sismo de 5,8 que se sintió con intensidad fuerte en Lomas.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó -en sus redes sociales- que el temblor no generó un tsunami en el litoral peruano.

Ni el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) ni el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reportaron que se hayan presentado daños, aunque reiteraron las medidas de prevención y seguridad que deben tomar las autoridades y la población local.

El sur de Perú es una de las regiones con mayor actividad sísmica en el país porque se encuentra frente a la placa submarina de Nazca.

Perú se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce cerca del 80 % de la actividad sísmica mundial, y el último terremoto devastador que sufrió se produjo en 2007, en la región sureña de Ica, con un saldo de quinientas personas muertas y millones de dólares en pérdidas materiales.