Un video no vincula al candidato presidencial de Bolivia Quiroga con una "granja de bots"

Usuarios en redes sociales como TikTok y Facebook comparten un video en el que se observan celulares colocados en hilera acompañados de un texto que insinúa lo siguiente: "Se filtra un video del lugar donde operan los llamados guerreros digitales, vinculados a Tuto Quiroga, las famosas cuentas 'bots' que operan para Jaime Durán Barba".

"Con tanto dinero que está invirtiendo, obvio que esto no sorprende", comenta un usuario en una de las publicaciones.

Este mensaje circula en medio de la recta final para la celebración de la segunda vuelta electoral en Bolivia, el próximo 19 de octubre.

HECHOS: El vídeo no muestra una sala donde supuestamente operan bots en favor de la candidatura de Jorge Tuto Quiroga, la secuencia fue publicada por el perfil de una tienda vietnamita en TikTok y es anterior a que comenzara la campaña electoral, como lo demuestra una búsqueda inversa y el análisis de la secuencia.

En primer lugar, una búsqueda inversa con Google Leans demuestra que el vídeo fue publicado originalmente por el perfil de TikTok @shop_boxphonefarm el 13 de mayo, antes de que comenzara la campaña electoral de forma oficial en Bolivia, el 19 de mayo.

Un rastreo por este perfil condujo a otra de sus publicaciones, cuyas imágenes muestran una "granja de celulares" que alberga numerosos dispositivos para realizar actividades fraudulentas en línea.

En el video se observa a un joven encajando dispositivos móviles en los separadores de una caja, mientras que otro revisa frente a una pantalla de ordenador una gran cantidad de pequeñas ventanas que muestran la actividad de los celulares en redes sociales.

La leyenda de la secuencia, escrita en inglés y que desvela que esta cuenta tiene fines comerciales, dice lo siguiente: "Configurando 1000 celulares para los clientes de forma remota".

Asimismo, la descripción de la cuenta de @shop_boxphonefarm incluye un número de teléfono de contacto que comienza con el prefijo (+84), un código propio de las líneas telefónicas vietnamitas.

Por último, hasta el momento no ha salido a la luz ninguna denuncia de que el candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga financie una campaña de bots en redes sociales.

El expresidente firmó junto al también candidato y senador centrista Rodrigo Paz Pereira un acuerdo promovido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el que se comprometieron a hacer campaña sin "guerra sucia".

El quinto punto de este compromiso incluye que los candidatos, organizaciones políticas y militantes "se comprometen a participar" en la segunda vuelta "evitando incurrir en campañas de desinformación y otras prácticas consideradas como guerra sucia".

En definitiva, el video no demuestra que Jorge Tuto Quiroga esté vinculado a una "granja de bots", son imágenes antiguas de una tienda de móviles vietnamita, según demuestra una búsqueda inversa.