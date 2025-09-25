Una ONG israelí insta a abrir el cruce de Allenby, único paso internacional de Cisjordania

"Cerrar el puente Allenby al paso de personas, equipos y mercancías significa imponer un asedio a los residentes de Cisjordania y agravar la crisis económica y humanitaria", advirtió la ONG. "Esta medida no está dentro de la autoridad de Israel y socava sus responsabilidades en virtud del derecho internacional e israelí", subrayó.

La ONG avisó que, ante la violación de los derechos humanos de millones de personas, si no se reabre el paso este jueves, 25 de septiembre, recurrirá de manera urgente a los tribunales.

"Estos derechos son fundamentales y también necesarios para garantizar otros derechos humanos, desde la libertad de movimiento hasta el acceso a la salud, el trabajo, la educación, la familia y el culto religioso", añadió.

El cruce de Allenby fue cerrado por Israel este miércoles "hasta nuevo aviso", coincidiendo con la Asamblea de la ONU en la que una decena de países han reconocido el Estado palestino y días después de un ataque en el que un conductor de camión que transportaba ayuda humanitaria para Gaza desde Jordania mató a dos soldados israelíes cerca del cruce.

El paso fronterizo atiende principalmente a unos tres millones de palestinos residentes en Cisjordania, quienes no reciben permiso para volar al extranjero a través del Aeropuerto Ben Gurión de Israel. Por él también ingresan camiones jordanos con destino a la Franja de Gaza.