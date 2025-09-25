Varias réplicas tras terremoto de magnitud 3,9 en el archipiélago portugués de Madeira

La entidad precisó que el sismo inicial tuvo lugar sobre las 23.19 hora local del miércoles (misma hora GMT) y su epicentro se localizó a unos 8 kilómetros al noreste de la isla Deserta Grande.

Más tarde hubo por lo menos dos réplicas, una a las 07.32 horas local de este jueves de magnitud 1,4 y con epicentro en la misma zona, y otra de magnitud 1,3 al noreste de Machico, también en Madeira.

Según IPMA, no se han registrado daños ni personales ni materiales por estos temblores.

El sismo de 3,9 fue sentido con intensidad máxima III en la escala de Mercalli modificada en el concejo de Santa Cruz, en la isla de Madeira, que da su nombre a la región autónoma.

