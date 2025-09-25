Venezuela agradece a Cuba por reunir firmas en contra de "agresiones" de Estados Unidos

A través de su canal de Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, expresó su agradecimiento, en nombre de Maduro, al mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y a "todo el pueblo cubano" por lo que destacó como la "valiosa iniciativa de reunir firmas" a "favor de la paz y la estabilidad en toda la región latinoamericana y caribeña".

El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) inició este miércoles una recolección de firmas entre "organizaciones de masas, sociales y la sociedad civil cubana en general" en apoyo a Venezuela frente a las "hostilidades" de Estados Unidos.

Díaz-Canel escribió en redes sociales que la iniciativa busca reafirmar la "solidaridad expresa" de la isla con Maduro y consideró, asimismo, que Venezuela se encuentra ahora mismo sometida "a una de las campañas más infames del imperio".

El PCC explicó en un comunicado que se van a abrir libros para firmar en "todos los centros laborales, estudiantiles y comunidades" en un proceso que concluirá el día 30 con "mítines o actos breves".

Las firmas respaldarán la declaración del Gobierno cubano emitida hace una semana, en la cual se alertaba de "una agresión militar directa" de Estados Unidos contra Venezuela, acción que, a juicio de la isla, "tendría incalculables consecuencias" para la paz y estabilidad de la región.

A finales de agosto pasado, Estados Unidos anunció que usaría "todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", lo que incluyó el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela.

Hasta la fecha, Estados Unidos ha confirmado el hundimiento de cuatro embarcaciones en el sur del mar Caribe y la muerte de al menos 17 personas a las que vincula con el narcotráfico.

Cuba, aliado histórico de Venezuela, considera que esos hechos forman parte de una "escalada de acciones" desde Washington "para justificar una agresión militar" contra Venezuela con el fin de "adueñarse del petróleo y los recursos" de ese país, tal como han dicho autoridades venezolanas.

La Administración de Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, una afirmación que Caracas rechaza.