Venezuela prepara un congreso mundial ambientalista como "antesala" de la COP30 de Belém

Según una publicación del funcionario en Instagram, se prevé la participación de más de 3.000 "expertos, líderes, activistas, movimientos sociales, ambientalistas, científicos, académicos, estudiantes, consejos ecosocialistas y el poder popular", entre ellos 253 invitados internacionales "provenientes de 56 países".

Este evento, explicó, permitirá "unificar criterios sobre temas urgentes y transversales que afectan al planeta, integrando perspectivas científicas, políticas, sociales, económicas, espaciales territoriales y culturales".

Se debatirán temas como "la crisis climática y el modelo socioeconómico imperante, biodiversidad en riesgo, los derechos de la madre tierra, conflictos socioambientales y los derechos humanos, contaminación y residuos, economía sostenible, educación y cultura ambiental, justicia intergeneracional y juventud", indicó Molina.

Venezuela "da un paso al frente para reunir a los pueblos del mundo, quienes alzarán sus voces para debatir, generar propuestas y unir esfuerzos para accionar de manera concreta ante la emergencia y los efectos de la crisis climática capitalista", agregó el ministro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según la cartera de Ecosocialismo, han sido invitados al congreso los siete países que, junto con Venezuela, forman parte del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA): Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En julio pasado, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, presentó un plan para enfrentar la crisis climática y anunció entonces la celebración de un "congreso mundial ecosocialista".

Maduro activó en ese entonces la denominada Gran Misión Madre Tierra Venezuela, con el fin de "transformar a la sociedad venezolana" y que esté preparada "para la nueva realidad climática".

Este miércoles, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo en la cumbre del clima de Naciones Unidas que es importante que todos los países lleguen a la COP30 "con los deberes hechos".

El mandatario brasileño pidió que todos los países anuncien sus planes nacionales sobre el clima (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional o NDC, por sus siglas en inglés) antes de esa cita de noviembre.