Xi cierra su visita a Xinjiang, donde celebró 70º aniversario de la fundación de la región

Xi viajó a la región este martes, acompañado de Wang Huning y Cai Qi, dos de los siete miembros del todopoderoso Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh, partido gobernante).

Durante el acto de celebración celebrado en la mañana local de este jueves en Urumqi, la capital regional, Wang declaró en un discurso que "la unidad étnica en Xinjiang se ha consolidado aún más y se ha fortalecido el sentido de comunidad de la nación china", según la agencia oficial Xinhua.

"Los logros de la región autónoma a lo largo de estas siete décadas reflejan las fortalezas" del liderazgo del Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante) y "del sistema socialista, así como la vitalidad del enfoque correcto y con características chinas para la gestión de los asuntos étnicos", aseveró el funcionario.

Wang pidió esfuerzos para "construir una Xinjiang socialista y moderna caracterizada por la unidad y la armonía, la prosperidad y la abundancia, el progreso cultural y un buen entorno ecológico", según la agencia.

Este mes marca el 70.º aniversario de la fundación de la región autónoma, donde residen diversas minorías étnicas de religión musulmana como los uigures, los kazajos o los tayikos.

Grupos de derechos humanos y diversos gobiernos occidentales, entre ellos el de Estados Unidos, acusaron en los últimos años a China de detener a miles de uigures y miembros de otras etnias y de llevar a cabo intentos de "sinización" de las prácticas religiosas.

China ha negado cualquier abuso y ha enmarcado sus acciones en el esfuerzo de lucha contra el yihadismo.