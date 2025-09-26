Abiertas investigaciones por amenazas a la presidenta del tribunal que condenó a Sarkozy

París, 26 sep (EFE).- Las autoridades francesas han abierto dos investigaciones distintas para esclarecer mensajes de amenazas emitidos contra la presidenta del tribunal que condenó al expresidente Nicolas Sarkozy el jueves pasado, en el caso por la financiación libia de su campaña.