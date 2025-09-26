Abiertas investigaciones por amenazas a la presidenta del tribunal que condenó a Sarkozy

Nathalie Gavarino fue la magistrada encargada de presidir la sala que juzgó en París esta causa, en la que el exmandatario recibió una pena de cinco años de prisión.
La apertura de dos investigaciones por amenazas graves contra la jueza fue confirmada este viernes por fuentes de la Fiscalía de París a la cadena BFMTV.
En esta misma jornada, la Unión Sindical de Magistrados (USM, el principal sindicato de la magistratura gala) había anunciado que había alertado a las autoridades de amenazas de muerte y de violencias graves contra la magistrada.
Sarkozy, de 70 años, fue condenado el jueves por un delito de asociación de malhechores, por haber formado una trama con sus subordinados para obtener dinero del régimen de Muamar Gadafi para la campaña electoral presidencial de 2007, de la que salió victorioso.
El expresidente ya apeló el veredicto, pero los términos de la condena establecen que el castigo debe entrar en vigor sin esperar al resultado de ese recurso.