Abogados presentan denuncia por caso de empleada despedida de Presidencia de Paraguay

En declaraciones a la radio ABC Cardinal, la abogada María Esther Roa explicó que impulsan una investigación ante lo que calificó como "un hecho tan grave y tan relevante como es el caso de los sobres".

"Nos parece -agregó- de que los paraguayos merecemos una investigación preliminar cuanto menos".

La denuncia, presentada este jueves ante el fiscal general, Emiliano Rolón, por la Coordinadora de Abogados del Paraguay, está planteada, según el documento, "contra personas innominadas para que el Ministerio Público investigue la aparición de sobres con grandes sumas de dinero en la Residencia Oficial Mburuvicha Róga".

Según el escrito, se podría considerar la tipificación de los supuestos delitos de "lavado de dinero" por "movilización y ocultamiento de activos de procedencia desconocida en un recinto estatal" o de "cohecho pasivo/activo" y "tráfico de influencias", entre otros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Roa consideró que aunque la denuncia fue presentada contra personas "innominadas", la investigación de la Fiscalía debe alcanzar al mandatario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Sí tiene que ser investigado el presidente de la República porque ocurrió en su residencia", argumentó la jurista, quien aseguró que el gobernante "no dio las explicaciones pertinentes".

"Hay muchas dudas, hay una versión que no puede ser descalificada", agregó la abogada para quien la exempleada involucrada debe ser citada por el Ministerio Público.

Una exempleada de la residencia presidencial, identificada como Luz Candado, denunció, según segmentos de entrevistas difundidas la semana pasada por el grupo de medios ABC, que fue despedida del equipo asignado al servicio doméstico en la instalación oficial después de que Peña se quejara el 22 de julio de este año por la presunta pérdida de dinero en su vestidor, lo que derivó, según la mujer, en que ella y su familia fueran sometidos al polígrafo.

El pasado 16 de septiembre, Peña dijo que actuó "conforme a derecho" en el caso de la extrabajadora y afirmó, en un pronunciamiento difundido en X, que "duele profundamente" este tema, al indicar que involucra a una persona en quien él y su familia depositaron toda su confianza.

En sus testimonios, Candado también mencionó el supuesto hallazgo, en octubre de 2024 y febrero pasado, de dos sobres con dólares en la residencia presidencial, que aseguró mantuvo guardados en un sector privado de ese lugar y que entregó meses después al mandatario.