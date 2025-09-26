Al menos 103 incidentes y 8 evacuados por el paso de Gabrielle por las islas Azores

En una rueda de prensa, el secretario regional de Medioambiente y Acción Climática, Alonso Miguel, apuntó que el periodo más crítico ha sido entre las 03.00 hora local y las 09.00 hora local (misma hora GMT) de este viernes.

La tormenta ha tenido un mayor impacto en la parte central del archipiélago, en concreto en las islas de Faial, Graciosa y Terceira.

En Faial y Terceira se han documentado ráfagas de viento a baja altitud de 154 kilómetros por hora.

Respecto a la lluvia, los valores más altos se registraron en Graciosa con 53 milímetros de precipitación acumulada en tres horas.

El responsable agregó que no se han contabilizado heridos y que la mayoría de los incidentes están relacionados con la caída de árboles y daños en infraestructuras.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) rebajó los avisos meteorológicos después del mediodía por el fuerte viento y el oleaje en las Azores, que han pasado del color rojo al naranja, el amarillo o el verde.

Las islas centrales -Terceira, Faial, Pico, São Jorge y Graciosa- estuvieron en alerta roja debido al viento y el oleaje hasta las 12.00 hora local (misma hora GMT) y ahora están en naranja por la agitación marítima y el resto en verde, de menor intensidad.

Las occidentales -Flores y Corvo- están ya bajo aviso verde, que es el de menor escala, y las orientales se mantienen en naranja por el oleaje y en amarillo por el viento.