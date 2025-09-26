Al menos 19 muertos por intoxicación con alcohol adulterado este mes en región Leningrado

"Según el Comité de Salud de la Región de Leningrado, se registraron 19 muertes por consumo de alcohol en el distrito de Slantsi durante septiembre. De estos, ocho casos fueron confirmados por laboratorio como intoxicación por metanol", se afirma en el comunicado oficial.

Datos preliminares señalan que la causa de las intoxicaciones fue la producción ilegal de alcohol y su comercialización.

La fiscalía de la región de Leningrado incoó una causa penal en virtud del artículo 109 de Código Penal ruso, que castiga con hasta 4 años de prisión el delito de causar la muerte por imprudencia a dos o más personas.

Según el Ministerio del Interior, una persona ha sido detenida relación con el caso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El distrito de Slantsi, uno de los 17 que conforman la región de Leningrado, tiene una población de poco más de 40.000 habitantes y es fronterizo con Estonia.