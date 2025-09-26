Al menos once muertos en una emboscada de un grupo ligado al Estado Islámico en RD Congo

El ataque se perpetró en la localidad de Mamove, ubicada a unos nueve kilómetros al noroeste de la comuna de Oicha, en el territorio de Beni (provincia de Kivu del Norte).

"Se trató de una emboscada de las ADF contra comerciantes (...). Actualmente, tenemos un saldo de once civiles muertos, todos comerciantes; cuatro motocicletas y un vehículo cargado de mercancías incendiados, y varias personas secuestradas", dijo a EFE por teléfono el coordinador de la sociedad civil de Mamove, Kinos Katuo.

"Es inaceptable que civiles sean asesinados a diario mientras contamos con una fuerza conjunta de las FARDC, el Ejército ugandés y las fuerzas de paz de la Monusco (ONU), que circulan constantemente por el eje de Oicha y Mamove sin hacer nada", lamentó Katu.

El administrador del territorio de Beni, coronel Charles Omeanga, confirmó a EFE el ataque, pero no facilitó cifras de víctimas.

"Hemos sido informados y, de hecho, actualmente estamos de patrulla. Estamos sobre el terreno y el número de muertos está en constante evolución, pero confío en que mañana tendremos un informe final", aseguró el coronel por vía telefónica.

Las ADF son un grupo rebelde de origen ugandés con bases en la provincia de Kivu del Norte y la vecina Ituri, donde perpetran constantemente ataques.

Sus objetivos son difusos más allá de una posible vinculación con el EI, que en ocasiones se responsabiliza de sus acciones.

Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no hallaron pruebas de un apoyo directo del EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como "una organización terrorista" afiliada al grupo yihadista.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar ataques dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los ejércitos de Uganda y la RDC empezaron una operación militar conjunta aún en curso para luchar contra estos rebeldes.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por las milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de la ONU en el país (Monusco).