Al Sharaa apela a la unidad siria tras su debut en la Asamblea General de la ONU

"Mis conversaciones con líderes mundiales indicaron un rechazo a los llamamientos para dividir Siria y una insistencia en su unidad. La unidad de la gente es un deber inevitable y la base para reconstruirla bajo el Estado de derecho", sentenció en su primer discurso tras regresar a su nación.

"De parte de todos los países, más allá de la retórica de intereses propios, vi un amor sincero y esperanzas vivas para que Siria prospere, crezca y vuelva a ganar su salud", agregó Al Sharaa desde un evento para recaudar fondos en la provincia nororiental de Idlib.

El mandatario aseguró que durante sus encuentros con líderes mundiales en Nueva York recibió una serie de felicitaciones por lo logrado en el país, que el año pasado vio el final de más de medio siglo de mandato de la familia Al Asad, primero con Hafez y luego con su hijo Bachar.

Al Sharaa participó por primera vez en la Asamblea General de la ONU años después de haber fundado la filial siria de Al Qaeda, antiguamente conocida como Frente al Nusra, y rompió con casi 60 años en los que ningún jefe de Estado de Siria había pronunciado un discurso en la cita.

En Idlib, hasta la caída de Al Asad el pasado noviembre, el ahora presidente lideraba la alianza islamista Organismo de Liberación del Levante, que mantenía una administración de facto en esa zona entonces opositora.