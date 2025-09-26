Alemania se compromete a profundizar la cooperación económica con Israel

"La economía de Israel no solo es resiliente, sino que es famosa a nivel global por su tecnología puntera, su espíritu emprendedor y su vibrante ecosistema de empresas emergentes. Estamos comprometidos a seguir profundizando la cooperación económica para aumentar el crecimiento en ambas partes", declaró Reiche.

La ministra no hizo referencia a la ofensiva israelí en Gaza ni a las recientes declaraciones de su homólogo a favor de la disolución de la Autoridad Palestina y de la anexión de Cisjordania.

Por su parte, Barkat agradeció a Reiche el apoyo continuado a Israel en "este periodo difícil", destacó en un comunicado.

"Israel se enfrenta a una guerra existencial y confiamos en que Alemania se mantenga a nuestro lado", aseveró Barkat, y agregó que la relación comercial entre Israel y la Unión Europea es "un pilar vital para ambas economías" que tan solo en 2024 registró un volumen de 46.200 millones de euros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los dos ministros examinaron además la fuerte relación económica bilateral, con un valor de más de 8.000 millones de euros anuales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ambas economías se complementan en alta medida, según la nota, y la cooperación es particularmente intensa en ciberseguridad, sanidad y tecnología financiera, con una colaboración creciente en el ámbito de la energía, lo que incluye la solar, el almacenamiento y las redes eléctricas inteligentes.