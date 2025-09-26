Argentina admite un millonario proyecto de cobre en el régimen de incentivo a la inversión

El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, informó que el comité evaluador del RIGI aprobó la incorporación al régimen del proyecto Los Azules, en la provincia argentina de San Juan (oeste).

"La inversión total es de 2.700 millones de dólares. El proyecto empleará más de 3.500 personas en forma directa e indirecta y aportará exportaciones por 1.100 millones de dólares anuales", destacó Caputo a través de la red social X.

En febrero pasado, McEwen Copper, a través de su subsidiaria Andes Corporación Minera, había solicitado la admisión al RIGI de Los Azules con vistas a obtener incentivos para completar el estudio de factibilidad del proyecto minero, realizar tareas de exploración adicionales y hacer trabajos preliminares antes de iniciar la etapa de construcción.

Con su admisión al RIGI, Los Azules tendrán acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

El proyecto de cobre Los Azules se perfila como uno de los mayores a nivel global, con un significativo potencial de producción.

La minera canadiense desarrolla este proyecto en alianza con socios estratégicos como la multinacional automotriz Stellantis y Nuton, una subsidiaria de la minera anglo-australiana Rio Tinto.

Según precisó Caputo, Los Azules es el octavo proyecto admitido al RIGI, con proyectos de inversión aprobados hasta ahora por un total de 15.700 millones de dólares.