Argentina autoriza las operaciones de la aerolínea española World2Fly

De acuerdo a una disposición de la Subsecretaría de Transporte Aéreo publicada hoy en el Boletín Oficial, la empresa española podrá "explotar servicios regulares de transporte aéreo internacional de pasajeros y cargas, de forma combinada en la ruta".

Esto incluye puntos en territorio español y en otras partes de Europa, puntos intermedios y puntos en territorio argentino.

"La empresa acreditó los recaudos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente para prestar los servicios requeridos", señala la resolución del Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, que impulsa una política de 'cielos abiertos' en su país.

Fundada en 2020, World2Fly tiene su sede en Palma de Mallorca (España).

