Arrestan a activista en región india fronteriza con China en toque de queda tras protestas

"Wangchuk ha sido arrestado bajo la estricta Ley de Seguridad Nacional y trasladado a un destino no revelado", dijo a EFE un funcionario policial en condición de anonimato.

La detención del activista se produjo momentos antes de que comenzase una rueda de prensa virtual en la que se preveía que Wangchuk respondiese a acusaciones de incitación a disturbios en el marco de las recientes protestas en Ladakh, en la frontera con China, donde continúa desplegado un amplio dispositivo de seguridad y se han establecido restricciones al uso internet.

Wangchuk es una figura central del movimiento que exige que el territorio de Ladakh adquiera el estatus de estado federado en la India, lo que le otorgaría un gobierno y una asamblea propios.

El activista puso fin el pasado 10 de septiembre a una huelga de hambre de 35 días, iniciada como un gesto simbólico contra la violencia y había instado a los manifestantes a evitar la confrontación.

Desde agosto de 2019, Ladakh funciona como un "territorio de la unión", administrado directamente por el Gobierno central de Nueva Delhi, desde la eliminación en 2019 del artículo 370 de la Constitución india que garantizaba la semiautonomía de la que gozaba toda la región de Cachemira.

Con esa medida, el antiguo estadLo perdió su propia constitución y su bandera, y fue degradado y dividido en dos territorios administrados federalmente Jammu y Cachemira, y Ladakh.

Ladakh es el principal punto de fricción militar entre la India y China. Nueva Delhi mantiene a decenas de miles de soldados desplegados en la zona desde unos mortales enfrentamientos del valle de Galwan en 2020.