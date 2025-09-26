Ataque con drones alcanza una refinería de petróleo en el suroeste de Rusia

"Se declaró un incendio en la refinería de petróleo de Afipski debido a la caída de fragmentos de un dron. Los restos del dron cayeron sobre una de las instalaciones. No se produjeron heridos", se afirma en un comunicado de los servicios de emergencia de la región de Krasnodar.

Según las autoridades, el incendio, que se extendió por una superficie de 30 metros cuadrados, "ya fue extinguido".

El de anoche no es primer ataque contra la refinería de Afipski, considerada por Ucrania una infraestructura clave para el Ejército ruso, ya que produce anualmente hasta 6,5 millones de toneladas de gasolina y diésel.

El último ataque contra la planta se produjo el pasado 28 de agosto.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea derribaron 55 drones de ala fija, sobre seis regiones del país, la anexionada península de Crimea y las aguas del mar de Azov.

Ucrania ha intensificado sus ataques contra la infraestructuras energéticas de Rusia, en particular contra las del sector petrolero, para intentar mermar los suministros de combustible al Ejército y socavar uno de los pilares de la economía rusa.

El gobernador de Crimea, Serguéi Aksiónov, admitió ayer la escasez de combustible en las gasolineras, pero prometió que el abastecimiento se normalizarán en dos semanas.