Autoridades colombianas incautan 3,5 toneladas de marihuana cerca de la frontera con Perú

La operación, que según detalló la institución en un comunicado no tiene "precedentes en el sur del país", fue realizada en centro poblado de El Encanto, en el selvático departamento del Amazonas.

"El resultado se produjo en medio de un control fluvial nocturno, cuando un Remolcador de la Flotilla Fluvial de la Amazonía detectó en su radar dos contactos sospechosos", agregó la información.

La Armada destacó que la experiencia de sus pilotos permitió hallar dos embarcaciones artesanales que fueron abandonadas por sus tripulantes una vez sintieron la presencia de los militares.

"En su interior se encontraron compartimientos ocultos en doble fondo con 117 costales que contenían 3.504 paquetes rectangulares, con características de color y olor similares a la marihuana", señaló la institución.

El alijo fue llevado al municipio de Puerto Leguízamo, en el vecino departamento del Putumayo, donde la Policía realizó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph) y determinó que era una carga de 3.504 kilos de marihuana.

"Esta incautación, la más grande en la historia de la Fuerza Naval de la Amazonía, representa un duro golpe a la cadena logística y financiera del narcotráfico", resaltó la Armada.