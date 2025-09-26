Autoridades rusas informan de una explosión en un tramo ferroviario en Pskov

"Esta mañana se produjo una explosión en las vías del tren cerca de la estación de Pliussa. No hubo heridos ni descarrilamientos", informó el gobernador regional de Pskov, Mijaíl Vedernikov.

El incidente obligó a modificar la ruta de los trenes entre la ciudad de San Petersburgo y Pskov, comunicó la empresa regional Ferrocarril de Octubre.

Las fuerzas de seguridad rusas informan a menudo de detenciones de ciudadanos rusos que tratan de sabotear infraestructura que sirve a la maquinaria militar rusa, tales como vías ferroviarias, por orden de los servicios secretos ucranianos.

A fines de primavera, saboteadores hicieron explotar un puente elevado que cayó sobre un tren en la región de Briansk, lo que provocó la muerte de siete personas a la vez que otras 70 resultaron heridas.

Al día siguiente se produjo un sabotaje similar contra un tren de carga.

Hoy, por otro lado, un tren chocó contra un camión en la región de Smolensk, vecina al sur de Pskov, lo que provocó el descarrilamiento de 18 vagones, algunos de los cuales transportaban gasolina, lo que originó un incendio.

El accidente ocurrió sobre las 07:26 (hora Moscú) entre las estaciones de Rudnya y Golínki y el maquinista y su ayudante resultaron heridos.

Sin embargo, no se ofrece información sobre el estado del conductor del camión.

El Ministerio de Emergencias informó que los bomberos están extinguiendo el incendio de seis vagones que contenían material inflamable.