Bad Gyal anuncia que publicará un nuevo álbum en 2026 y estrena colaboración con Zion

Durante la gala de los Premios Juventud, celebrada por primera vez en Panamá y considerada una de las citas más relevantes de la música latina, Bad Gyal también presentó por primera vez en televisión su éxito 'Da Me'.

En paralelo, la artista estrenó este viernes, junto al portorriqueño Zion, el sencillo 'Ella', una nueva colaboración con un reguetonero puertorriqueño después de 'Última noche' con Ozuna o 'Mi Lova' con Myke Towers.

Además, tras un verano de éxito con su 'Bikini Badness Tour', donde encabezó algunos de los festivales más importantes de España, la artista tocará en noviembre en Ciudad de México.