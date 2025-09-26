Bélgica dice a sus ciudadanos en la flotilla que corren un riesgo loable pero innecesario

Bruselas, 26 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, señaló este viernes que el objetivo de la flotilla que lleva ayuda a Gaza es "extremadamente loable" pero expone a sus integrantes, entre ellos belgas, a "grandes riesgos" innecesarios porque "la comunidad internacional es plenamente consciente del drama humanitario" que se desarrolla en la Franja.