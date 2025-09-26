Bélgica dice a sus ciudadanos en la flotilla que corren un riesgo loable pero innecesario

"Israel ha dejado claro que no tolerará ningún acceso a su territorio ni el paso por sus aguas territoriales y podría asimilar a terroristas a las personas que se arriesguen" a participar, señaló el jefe de la diplomacia belga en declaraciones en redes sociales que recoge la radiotelevisión pública RTBF.
Prévot añadió que "cabe temer que el respeto del derecho internacional en el mar no esté más garantizado que el que el Gobierno de Israel viola sin complejos en tierra desde hace meses" y llamó a "evitar cualquier acción que pueda conllevar poner en peligro a las personas que participan en esta flotilla".
El ministro señaló además que Bélgica no puede ser acusada de quedarse de brazos cruzados porque, además de la ayuda humanitaria que aporta desde hace tiempo a los palestinos, ha adoptado "uno de los paquetes de sanciones más ambiciosos de Europa" contra Israel, con el objetivo de que su gobierno "permita un acceso total y sin trabas a la ayuda humanitaria".
En todo caso, Prévot señaló que los buques militares que España e Italia han enviado para acompañar a la flotilla prestarán ayuda a los ciudadanos belgas implicados en esta iniciativa humanitaria, si fuera necesario.
"Estos buques tienen como misión proporcionar asistencia, en ningún caso llevar a cabo acción militar alguna ni acceder a aguas territoriales israelíes sin su autorización", precisó.