BMW inaugura nueva planta en la ciudad húngara de Debrecen

En la ceremonia de inauguración, el consejero delegado de BMW, Oliver Zipse, aseguró que gracias a nuevas tecnologías, las emisiones de efecto invernadero serán "tan bajas que constituyen un récord mundial", por lo que, consideró, "la fábrica de Debrecen servirá de ejemplo para toda la industria automovilística".

El proyecto, realizado con inversiones de 2.000 millones de euros, había sido anunciado en 2018 y la construcción de la planta, con una superficie de 400 hectáreas, se inició en 2022.

La fábrica no solo armará automóviles, sino también baterías para vehículos eléctricos, dando trabajo a 2.000 personas y generando otros 1.000 empleos indirectos en la región.

El primer modelo que se fabricará será el iX3, un SUV eléctrico.

Hungría es uno de los países centroeuropeos con más producción automovilística, gracias a las plantas que han establecido en el territorio magiar consorcios como Audi, Mercedes, Opel o Suzuki.