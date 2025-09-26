BMW llama a revisión cientos de miles de vehículos en el mundo por peligro de incendio

Fráncfort (Alemania), 26 sep (EFE).- El fabricante de la gama alta alemán BMW va a llamar a revisión a cientos de miles de vehículos producidos desde septiembre de 2015 hasta septiembre de 2021 por un problema con el motor de arranque, que en el peor de los casos puede causar un incendio.