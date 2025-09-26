Brasil y la ONU lanzan una plataforma de realidad virtual para participar en la COP30

La plataforma, llamada Maloca, permitirá a los interesados y sus avatares organizar reuniones virtuales en salas diseñadas por ellos mismos, así como asistir a presentaciones y ruedas de prensa realizadas durante la conferencia, que se celebrará en la ciudad amazónica de Belém en noviembre.

El presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, afirmó en la presentación que el objetivo de la iniciativa es "acercar" el evento a las personas para que este deje de ser visto como "una torre de marfil misteriosa a la que solo pueden acceder los negociadores".

"Decidimos incorporar la mejor tecnología posible para reunir a millones de personas", señaló el diplomático.

Además, la plataforma contará con un asistente virtual impulsado por inteligencia artificial para resolver dudas sobre las negociaciones con base en información oficial, una forma de combatir las noticias falsas sobre el cambio climático.

Aunque la iniciativa ha sido lanzada para acompañar la COP30, el plan es mantenerla para las siguientes conferencias.

"Tiene el potencial de generar diálogo a lo largo de la Presidencia brasileña y después", afirmó Marcos Neto, director de la Oficina de Políticas y Apoyo a Programas del PNUD.

La apuesta por ampliar la participación a través de medios virtuales coincide con las quejas de varios países, sobre todo africanos, y de organizaciones de la sociedad civil sobre los elevados precios del alojamiento en Belém.

El Gobierno brasileño ha presentado la COP30, que marca el décimo aniversario del Acuerdo de París, como una conferencia enfocada a la implementación de los compromisos ya adquiridos en los últimos años.