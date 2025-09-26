Brian Austin Green, ante uno de sus personajes "más duros" emocionalmente en 'Abominable'

La nueva película de Brian Austin Green, famoso desde su papel de David Silver en 'Beverly Hills', está dirigida por el español Iván Mulero, producida por Goldheart, y prevé estrenarse en 2026, con fecha y plataforma aún por decidir, pero el adelanto se ha presentado este viernes en la San Diego Comic-Con Málaga.

En este thriller, un hombre busca a una mujer que desapareció misteriosamente en las montañas, mientras un monstruo lo persigue en esa búsqueda, que es física, de supervivencia, pero también emocional.

El actor explicó en rueda de prensa que se trata de un viaje emocional del personaje, para el que se ha preparado especialmente, ya que no hay diálogos durante la hora y media de duración.

La preparación psicológica fue vital para poder transmitir a la audiencia lo que necesita para entender esta historia sin necesidad de diálogos, algo diferente a lo que había hecho hasta ahora.

Esa diferencia frente a sus papeles anteriores no fue un obstáculo para el estadounidense, ya que su "pasión" por la profesión le lleva siempre a buscar la mejor manera de comprender al personaje, según declaró.

Rodada en complicadas localizaciones de los Pirineos, muchas de ellas a las que no llegaban los vehículos 4x4, la película se convierte en una supervivencia extrema, con un guión "muy juguetón" que cada cierto tiempo da un giro, explicó el director.

El personaje que interpreta Brian Austin Green se encuentra sin comida, sin bebida y sin nadie con quien hablar, lo que marca la diferencia con la forma de trabajar en otras películas.

Según Mulero, el actor estadounidense "carga sobre sus hombros" el guión, con un papel que no había hecho nunca y una película en la que promete impactos: "Parece una cosa, pero hay muchas sorpresas".