Canciller venezolano dice en la ONU que su país no es "una amenaza para nación alguna"

"Reafirmamos ante el mundo que Venezuela no ha sido, no es, ni será jamás, una amenaza para nación alguna", señaló Gil en su discurso, en representación del presidente de su país, Nicolás Maduro.

La intervención del jefe de la diplomacia venezolana tuvo como telón de fondo la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue naval estadounidense en el mar Caribe bajo el argumento, según la Casa Blanca, de la lucha contra el narcotráfico, que el Gobierno de Maduro denuncia como un intento de "cambio de régimen".

Gil advirtió que "como a Venezuela no se le puede acusar de tener armas de destrucción masiva o armas nucleares," hoy, dijo, se "inventan vulgares y perversas mentiras" en su contra, "para justificar una millonaria amenaza militar", que tachó de "atroz, extravagante e inmoral".

"El pueblo venezolano ama la paz y por eso siempre está presto para defenderla. No nos atemorizan amenazas, ni mentiras, ni cañones", enfatizó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido, el titular de Exteriores ratificó el compromiso de Caracas con la construcción, aseguró, de un mundo "de respeto al derecho internacional, sin imperios hegemónicos ni guerreristas" y donde "los pueblos del sur global" vean garantizado su "derecho a la paz y al futuro".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, se solidarizó con Palestina, Cuba y Nicaragua, y manifestó el apoyo de Caracas al presidente de Rusia, Vladímir Putin, en lo que llamó "su lucha contra el neonazismo y la agresión militarista de occidente".

EE.UU. ha interceptado desde agosto cuatro embarcaciones adjudicadas supuestamente al narcotráfico en el Caribe, de las cuales, al menos tres, según Washington, procedían de Venezuela.

El Ejecutivo venezolano, junto con el resto de los poderes públicos del país, estudia desde el martes un decreto que declararía el "estado de conmoción exterior en todo el territorio".

La cadena NBC News informó este viernes, citando dos funcionarios de EE.UU. anónimos cercanos al asunto, que el Ejército de ese país está preparando ya planes para atacar a narcotraficantes sobre territorio venezolano dentro de unas semanas.