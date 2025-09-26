Cancillería de Ecuador asistirá a connacional agredida por agente de migraciones en EE.UU.

El policía pertenecía al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés).

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó de que había solicitado información oficial sobre el caso a través del Consulado de Ecuador en Nueva York y de la Embajada de Estados Unidos en el país andino, con la intención de que se ofrezcan las explicaciones pertinentes sobre la "violencia física" ejercida contra la mujer.

La víctima, Mónica Moreta Galarza, iba acompañada de sus dos hijos menores de edad en el momento de la agresión y también tiene un caso de asilo en proceso, según el Ministerio.

En declaraciones a la cadena Telemundo, Moreta explicó que, al salir de la audiencia, la policía migratoria se llevó a su marido.

La mujer, que también está en mitad de un proceso de asilo, preguntó por qué a ella no la retuvieron y a dónde se estaban llevando a su esposo.

"Me dijo solo 'salte de aquí' y me botó", explicó la mujer.

El caso provocó que decenas de manifestantes se acercaran a las inmediaciones del ICE en Nueva York para protestar contra los actos de violencia cometidos en algunos procesos migratorios.

Estados Unidos es uno de los principales destinos de migrantes ecuatorianos, que buscan mejores condiciones de vida en el extranjero, así como España e Italia, en Europa.